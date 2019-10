Chef-koks en de druk van Michelinsterren: ‘Daar moet je mee leren dealen’

Begrijp je de keuze van Jacob Jan Boerma om te stoppen met De Leest?

,,Uit het diepst van mijn hart: ja,” zegt Peter Gast uit Zutphen, chef-kok en sinds een jaar eigenaar van restaurant Graphite in Amsterdam. Daarvoor was hij zestien jaar lang chef-kok en eigenaar van ’t Schultenhues in Zutphen. Dat kreeg in 2004 zijn eerste Michelinster. In 2018 hakte hij, uit het niets leek het, de knoop door en stopte met ’t Schultenhues.

,,Mijn vrouw Jacqueline en ik hebben het precies zo gehad. Diep in je hart weet je dat je een beslissing moet nemen over doorgaan of stoppen, voor je eigen werk- en leefplezier. De route daar naartoe is heel lastig. Je wordt namelijk niet wakker op een dag met de gedachte: ‘Zo, ik ga stoppen’. Zo’n beslissing komt met een heleboel emotie. Want je beseft dan al dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Op nul.” Gast heeft dan ook diep respect voor de beslissing van Boerma. ,,Het is stoer om die beslissing te nemen, te kiezen voor je gezin.”