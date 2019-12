Coby Zandbergen (65) uit Zwolle leert en inspireert al een leven lang: ‘Ik sta altijd aan. Heel handig’

Bestuursvoorzitter Coby Zandbergen (65) is overduidelijk de spin in het web, eentje van het verbindende soort met samenwerken in haar dna. Een eigenschap die goed van pas komt bij haar taak als kamerheer van de koning voor Overijssel.

Kamerheren zijn de ogen en oren van het koninklijk huis. Elke provincie heeft er een. Het is een erefunctie, nu dus ook voor dames. Coby Zandbergen krijgt de vraag dan ook regelmatig: zou ze niet ‘kamerdame’ moeten heten? Nee hoor, zegt ze. Wat haar betreft blijft ze gewoon kamerheer van de koning. ,,Zo heet dat nu eenmaal. Het is geen onderwerp van discussie. Het heeft betrekking op wat ik doe, niet op wie ik zelf ben. Denk ook aan raadsheer, directeur, voorzitter. Het is helemaal prima zo.”

Ze bekijkt het liever andersom. ,,Zeeland heeft inmiddels ook een vrouwelijke kamerheer. Vrouw of man zou niet uit moeten maken: we doen hetzelfde werk. Dat ik de eerste vrouw ben is bijzonder, maar dat is het dan ook.”