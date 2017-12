Code oranje, amateurvoetbal afgelast, N344 dicht

Update Arrestaties na gooien brandbommen naar Zweedse synagoge

8:56 De Zweedse politie heeft drie verdachten gearresteerd in verband met een aanval met brandbommen op een synagoge in Gothenburg. Een groep van zo'n twintig gemaskerde mannen gooide molotovcocktails richting het gebouw. Daar was een feest aan de gang van een Joodse jongerenbeweging. Er vielen geen gewonden.