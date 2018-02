Code rood voor rieten daken, zegt Univé: 'Brandgevaar is levensgroot'

Verzekeraar Univé roept bewoners van huizen met een rieten dak met klem op hun kachel niet te stoken. ‘’Het is code rood’’, stelt de verzekeraar. Met de huidige weersomstandigheden - kurkdroog en een schrale oostenwind - is één vonkje genoeg om je huis tot de grond toe af te laten branden.

Daar komt bij dat na een seizoen houtstoken lang niet alle schoorstenen roetvrij zijn. Dat verhoogt de kans op rondvliegende vonken.

Bewoners van woningen met rietgedekte daken krijgen het dringende advies deze dagen de houtgestookte haarden en kachels ongebruikt te laten. De combinatie van vriesdroge weersomstandigheden en de periode van het jaar maken de kans op een woningbrand levensgroot.

Gortdroge daken

Univé: ,,De omstandigheden zijn vergelijkbaar met 2013, toen in het begin van dat jaar op één dag ruim tien woningen in vlammen opgingen. Droog weer, matige vorst en koude oostenwind zorgen voor gortdroge daken. Een vonkje is genoeg.’’

De verzekeraar kwam in december in het nieuws toen ze aankondigde stookles te gaan geven bij dure woningen met een rieten kap. De kennis van veilig stoken is in de loop der jaren - dankzij cv-ketels en gaskachels - in rook opgegaan.

Deze week ging een rietgedekte woning in vlammen op, stelt de verzekeraar. ,,Gelukkig vielen er geen slachtoffers, maar de schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro’s.’’ In de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland zijn zo’n 3500 rietgedekte woningen verzekerd bij Univé, zegt het bedrijf. De helft daarvan heeft een houtkachel of open haard.

Dringend advies