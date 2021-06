Complotdenker wraakt rechter in geding over ‘pedonetwerk’: ‘U dwaalt af in het terrein van de waanzin’

Kat in Apeldoorn ernstig gewond door meerdere kogels van luchtbuks, poot moet worden geampu­teerd

19:10 Een kat is afgelopen weekeinde zwaargewond thuisgekomen nadat het dier vermoedelijk meerdere keren met een luchtbuks beschoten is in Apeldoorn. De kater, genaamd Ivy, raakte zo gewond dat een van de poten geamputeerd moet worden.