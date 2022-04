Conflict tussen Twentse buren om strookje grond laait weer op: ‘Hij moet terug in zijn hok’

In 2020 kochten Joost en Imke Peters een vrijstaand huis aan de Odemarusstraat in Ootmarsum. Voordat ze in het huis trokken kregen ze al bericht van de oude eigenaar: Brandehof zou ‘een carport aan het bouwen zijn’, op de grond van het jonge stel. Hierdoor was het nieuw gekochte huis in feite geen vrijstaand huis meer. Zo kon er door de constructie niet overal aan het huis onderhoud uitgevoerd worden. Brandehof ontkende destijds dat de overkapping bevestigd was aan het huis van de Peters en er volgde een kort geding.