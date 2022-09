Coolio dacht dat hij naar Haags Parkpop ging, maar bleek festivalletje in België: ‘Gebeurde iets magisch’

Rapper Coolio, die woensdag op 59-jarige leeftijd is overleden , trad vorige maand nog op bij een kleinschalig, gratis festival in België. De Amerikaan dacht dat hij voor 100.000 man zou optreden op Parkpop in Den Haag, maar hij bleek geboekt te zijn voor de gelijknamige Belgische versie van het festival, voor ‘slechts’ achtduizend man. ,,Hij had absoluut geen zin om op te treden, maar op het podium gebeurde iets magisch.”

Coolio, bekend van nummers als Gangsta’s Paradise en Fantastic Voyage, was op zondag 21 augustus geboekt door de Belgische organisatie. Al die tijd dachten zijn management en hij dat het om het Haagse festival Parkpop op het Malieveld ging. Nee, Coolio was toch echt geboekt voor ParkPop in het Belgische plaatsje Oostkamp.

,,Als ik heel eerlijk ben, dacht zijn manager dat wij ParkPop in Den Haag waren”, zegt organisator Dries Lescouhier vandaag op de Belgische radiozender Joe. ,,Een festival van 100.000 man. Tot op de dag van vandaag kan je zien dat zijn Europese tournee ‘ParkPop (NL)’ vermeldt, en niet ‘ParkPop (BE)’.”

Verrast

De rapper werd dan ook verrast toen hij 21 augustus aankwam in het Belgische Oostkamp. ,,Ik was uiteindelijk al blij dat hij geland was in Zaventem”, zegt Lescouhier. ,,Hij was zeer koel en afstandelijk. Onze backstage is natuurlijk niet echt vip, het is een parochiezaal. Niet wat hij verwacht had.”

Quote Plots kreeg ik een sms waarin ze vroegen hoe laat ze moesten optreden. ‘19.00 uur’, stuurde ik terug Dries Lescouhier, ParkPop (BE)

Coolio en zijn entourage trokken zich daarop terug in het hotel dat voor hem geboekt was. ,,Plots kreeg ik een sms waarin ze vroegen hoe laat ze moesten optreden. ‘19.00 uur’, stuurde ik terug. Daarop antwoordden ze: ‘Oké, dan treden we op van 19.00 uur tot 19.20 uur...’ Twintig minuutjes, en dat voor een headliner die we drie jaar eerder voor 75 minuten hadden geboekt. Je wilt niet weten wat dat doet met een organisator. Mijn hart brak.”

Met veel moeite van de organisatie werd de Amerikaanse rapper uiteindelijk overgehaald om de show alsnog te komen doen. Vijftig minuten zou hij komen optreden op het Belgische festival. ,,En daar hadden ze duidelijk niet veel zin in.” Zo liet Coolio de artiestentaxi ruim een uur voor de deur van het hotel wachten, voordat hij instapte.

Heel veel energie

Eenmaal op het podium bleek de frisse tegenzin omgezet in heel veel energie, want Coolio verbaasde zich over het enthousiaste publiek. ,,Toen gebeurde er toch iets magisch op het podium”, herinnert Lescouhier zich. ,,Na de show kwam Coolio tegen mij zeggen dat het een van de beste shows was die hij ooit had gespeeld. ‘Waarom?’ vroeg ik. Omdat er zoveel kinderen aanwezig waren, vertelde hij.”

Quote Het maakte hem wel emotioneel dat die generatie, helemaal aan de andere kant van de wereld, zo enthousi­ast was Dries Lescouhier, ParkPop (BE)

,,Hij was zo positief verrast dat er zoveel kinderen mee stonden te dansen op zijn muziek. Hij heeft er zelfs zo’n twintig à dertig op het podium laten meedansen. Het maakte hem wel emotioneel dat die generatie, helemaal aan de andere kant van de wereld, zo enthousiast was. Hij vond het merkwaardig en mooi.”

Dat bleek ook na afloop van de show toen hij de organisatie vroeg om een T-shirt van het festival. ,,En de volgende dag stond hij in het hotel aan het ontbijtbuffet aan te schuiven in dat shirtje.” Maar hoeveel heeft het gratis festival dan voor hem betaald? ,,Met hotel en vluchten eindigden we rond de 15.000 euro. Meer zouden we ook voor een Belgische topact niet betalen”, aldus Lescouhier.

