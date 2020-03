Corona-burenhulp schiet de grond uit, ‘eigenlijk werkt in de buurt aanbellen nog het best’

Boodschappen doen, de hond uitlaten, bijles geven of oppassen: het lijkt wel of half Nederland zich momenteel op sociale media aanbiedt om anderen te helpen. ,,De vrijwillige energie spuit de grond uit", zegt hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk Lucas Meijs.

,,Het aanbod is niet het probleem, maar de vraag. De mensen die hulp nodig hebben melden zich niet zo laagdrempelig als degenen die het aanbieden."

Elke zichzelf respecterende dorps- of wijkgemeenschap heeft inmiddels een ‘buren-coronagroep‘ op Facebook met talloze hartverwarmende aanbiedingen om medemensen uit de brand te helpen. Prachtig om te zien, vindt Meijs. ,,In tijden van nood gebeurt dat altijd. Met de vluchtelingentoestroom van een paar jaar geleden zag je het, en nu ook weer. Nederland heeft een enorm reservoir aan vrijwilligers.”

Quote Op je zolderka­mer­tje kun je een actie beginnen

Maar hoe zet je dat reservoir effectief in? Dat is de grootste uitdaging, weet Meijs die aan de Erasmus Universiteit verbonden is en betrokken is bij onder meer NL Doet. ,,Op je zolderkamertje kun je een actie beginnen. Eén tweetje kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Maar aan de uitvoering van al die goede bedoelingen zitten zeker haken en ogen. Dat hebben we bij eerdere initiatieven wel gezien."

Voordeursleutel onder de mat

In de match tussen vraag en aanbod moet namelijk ‘iets warms‘ zitten, zegt Meijs. ,,Iets van menselijk contact. Hulp vragen is wat minder laagdrempelig dan hulp aanbieden. Plus: je gaat niet zo gauw via social media vertellen dat je ziek bent en niet kunt lopen, maar dat de voordeursleutel onder de deurmat ligt. Het moet betrouwbaar zijn, mensen hebben een gezicht nodig. Eigenlijk werkt in de buurt aanbellen en vragen of je wat kunt doen nog altijd beter."

Blijvende contacten

Dat wil beslist niet zeggen dat het hulpaanbod via social media zinloos is, zegt Meijs er meteen bij. ,,Het gaat vast hele mooie dingen opleveren. Het zou ook geweldig zijn als de ontmoetingen die nu via internet ontstaan, tot blijvende contacten leiden. Dat zou een interessante onderzoeksvraag zijn.”

Het antwoord weet hij echter eigenlijk op voorhand al. ,,Toen het Oranjefonds tien jaar geleden begon met NL Doet (de landelijke vrijwilligersdagen in maart, red.), dachten we ook dat mensen zouden blijven hangen als vrijwilliger. Tijdens NL Doet de tuin opknappen bij het verpleeghuis en er daarna wekelijks koffie drinken. Maar dat gebeurt meestal niet.”

Nieuwe groep aanboren

Een tweede vraag uit sociologisch oogpunt is wie zich nu opwerpen om hulp te bieden aan de medemens. ,,Zijn dat de mensen die altijd al vrijwilligerswerk doen of wordt er nu een nieuwe groep aangeboord? Het lijkt me erg leuk om daar op in te zoomen.”