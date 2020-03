Corona in de regio: Geliefd horecagezicht uit Deventer overleden, korting voor huurders in Steenwijk en Zwolle

Dit verpleeg­huis in Warnsveld voorkomt isolatie ouderen in tijden van corona door aangepaste bezoekers­re­ge­ling

18:56 In Warnsveld zijn de bewoners van ouderencentrum Den Bouw niet geïsoleerd door het coronavirus. Dankzij een speciaal spreekuur. Geliefden en familie staan buiten, hun (groot)ouders binnen achter een raam, ze praten met elkaar via een microfoon en luidspreker. ,,We moesten wat verzinnen, want deze mensen hebben recht op aandacht.’’