Corona-update | Streep door songfestival, huisarts uit Hasselt besmet en de eindtoets van groep 8 gaat niet door

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: eindtoets geschrapt, speciale t-shirts en nog meer afgelastingen.

Het coronavirus in Nederland en de regio op woensdag 18 maart: • 2051 is het aantal bevestigde besmettingen in Nederland. Hier vind je meer informatie. • In de GGD-regio IJsselland zijn 17 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen ligt mogelijk vele malen hoger. • GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Flevoland melden geen nieuwe bevestigde besmettingen meer. • in de gemeenten Berkelland, Brummen, Hardenberg, Hattem en Rijssen-Holten zijn nog geen bevestigde besmettingsgevallen vastgesteld.

Huisarts uit Hasselt besmet

Huisarts Erik van Gijssel uit Hasselt is zelf besmet met het cornavirus. De dokter is nog wel aan het werk, maar zit in quarantaine. Vanuit huis beantwoord hij de telefoon om zo contact met zijn patiënten te onderhouden.

Dodenaantal

De afgelopen dag lieten 15 mensen het leven aan de gevolgen van het coronavirus. De teller komt daarmee op in totaal 58 doden in Nederland. Het aantal besmette personen steeg met 346 nieuwe patiënten naar 2051 bevestigde besmettingen.

De eindtoets voor groep 8, het laatste jaar van de basisschool, wordt dit jaar niet afgenomen. Het schooladvies dat de scholieren eerder dit jaar van hun leraren kregen, bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen gaan.

Nu de McDonalds geen klanten meer binnen mag ontvangen is het razenddruk in de McDrive. De parkeerplaats van de vestiging in Deventer is ook op slot en de klanten worden verzocht om de bestelling thuis op te eten.

Mondkapjes

Nederland krijgt tienduizenden mondkapjes en handschoenen uit Azië. Een vliegtuig met deze spullen landde vanmorgen op Schiphol. De mondkapjes en handschoenen gaan naar Erasmus MC en andere zorginstellingen. Daarnaast werd vandaag duidelijk hoe mondkapjes vaker dan één keer gebruikt kunnen worden.

Streep door Amstel Gold Race en Eurovisie Songfestival

Tal van evenementen werden de afgelopen dagen afgelast vanwege het coronavirus, daar kwam vandaag nog de afgelasting van de Amstel Gold Race en van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bij. De gemeente hoopt dat het liedjesfestijn volgend jaar alsnog in de stad kan worden gehouden.

Personeel van de Welkoop in Dalfsen met speciale bedrukking om besmettingen van het coronavirus te voorkomen.

T-shirts

Bij de Welkoop in Dalfsen draagt het personeel speciale t-shirts om klanten op afstand te houden. Klanten deden niets met de richtlijnen van het RIVM”, zegt een medewerker.

Groene vingers

Mensen die thuiszitten gaan massaal in de tuin aan het werk. Bij de ROVA in Zwolle zijn de gratis snoeizakken niet aan te slepen. Tuinafval kan nog wel gewoon gebracht worden naar het milieubrengstation. ROVA ziet daar op dit moment ook grote drukte. ,,Maar we zien ook dat mensen regelmatig met kleine hoeveelheden komen. We willen de inwoners vragen om alleen te komen als het echt noodzakelijk is, en anders het afval toch even op te sparen”, zegt woordvoerder Monique de Jong.

Coronapaniek in gevangenissen

Onder de gevangenen is paniek vanwege het uitbreken van het coronavirus. In het criminele circuit gaan geruchten rond dat het virus er is uitgebroken. Hoewel een aantal mensen in isolatie zijn geplaatst, maar er is nog niemand besmet.