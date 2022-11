Daar staat je exclusieve Porsche te pronken op de hoogste verdieping: ‘Heb haar gezegd dat het kunst is’

De Vlaamse garagehouder Luc Vanderfeesten (55) liet een exclusieve Porsche acht hoog takelen, naar het penthouse in het Belgische Hasselt waar hij binnenkort met zijn partner intrekt. ,,Ik heb Sarah kunnen overtuigen dat het een kunstwerk is,” lacht hij. Vanderfeesten is mede-eigenaar van de Porsche-garage in Eindhoven.

Bijzondere verhuistaferelen dinsdag aan residentie Refuga in Hasselt: aan een hoogtewerker bengelde een bolide, bedoeld als decoratie voor het terras van Luc Vanderfeesten. De Porsche 919 Hybride, het model waarmee de wagenfabrikant tussen 2014 en 2017 alle lange afstandswedstrijden reed en ook drie keer de 24 uur van Le Mans won, stond al jaren in een Porsche-garage in Maastricht, en hij stond er in de weg. Vanderfeesten is medezaakvoerder van die garage en hij kreeg het niet over zijn hart om het pronkstuk van de hand te doen. Hij kocht de auto - ,,Ik mag niet zeggen voor hoeveel” - en overtuigde zijn vriendin dat hij perfect zou passen op het terras van hun nieuwe appartement.

Volledig scherm De Porsche 919, een dummy van amper 220 kilogram, werd dinsdag acht hoog getakeld. © RV

,,Onze toekomstige buren in het gebouw hebben kunst op het terras staan,” zegt hij. ,,Dat vond Sarah mooi. Maar die wagen is even mooi, en zeker zo uniek. ,We kunnen toch de buren niet na-apen,’ zei ik haar. ,Dit is origineel.’ Gelukkig is ze mij gevolgd. Andere mannen hebben een mancave in de kelder, ik heb nu een racewagen die ik vanuit de woonkamer kan bewonderen.”

Volgende stap: zijn geliefde ervan overtuigen dat er op datzelfde terras ook nog plaats is voor een professionele race-simulator. Vanderfeesten is als amateurpiloot niet onverdienstelijk - dit jaar haalde hij in de 24 uur van Dubai het podium - en hij wil op zijn terras kunnen oefenen, in een overdekte ruimte.

Volledig scherm De rijders van RedAnt Racing met Luc Vanderfeesten (bovenaan links) en Tom Boonen. © Ollivision

In de Porsche zelf zal hij zelden of nooit zitten, zegt hij. ,,Het is een dummy, uitsluitend gemaakt om naar te kijken. Er zit niet eens een motor in, hij weegt ook maar 200 kilogram. Mèt motor zou hij ook onbetaalbaar zijn, vrees ik. Porsche heeft die dummy’s gemaakt voor pr-doeleinden en zo is hij ook bij ons in de garage terecht gekomen.”

Hoe Vanderfeesten zelf in die garage is terecht gekomen, is een verhaal apart. 25 jaar lang was hij in dienst van het Belgische leger. Hij was kabinetschef van de stafchef van de luchtmacht, en nadien had hij verschillende functies op de basis van Kleine Brogel, onder andere die van persverantwoordelijke. Toen hij in 2009 afzwaaide, ruilde hij de rang van commandant in voor die van autoverkoper. ,,Ik was verliefd op Porsche, en met mijn spaarcenten had ik in de garage in Eindhoven al vijf keer een wagen gekocht. De toenmalige zaakvoerder zag iets in mij, en vroeg of ik verkoper wilde worden. Ik heb mijn hart gevolgd. Nog eens vier jaar later kreeg ik de kans om de zaak over te nemen.” Vandaag is Vanderfeesten mede-eigenaar van garages in Maastricht en Eindhoven, en verkoopt hij naast Porsche ook Bentley, Jaguar en Land Rover.

Volledig scherm Luc Vanderfeesten en Sarah met de Porsche op hun terras. © Karolien Coenen

Pas op zijn vijftigste ging hij zelf racen. ,,Mijn vroegere baas had me dat aangeraden. Veel Porsche-klanten racen zelf of rijden graag eens op een circuit, en dan is het goed dat je daarover met hen kan praten en ze tips geven. Maar het werd een echte passie. Dit jaar heb ik in Le Mans gereden. Niet de 24 uur zelf, maar de sprintwedstrijden die vooraf gehouden worden. Met 75 identieke Porsches stonden we aan de start. Dat gevoel kan ik niet beschrijven. Er zijn maar twee automerken in de wereld die zo veel hevige emoties losweken: Ferrari en Porsche.”

Zoveel gevoelens, en toch parkeert Vanderfeesten zijn prijsbeest op een plek waar weer en wind vrij spel hebben. Mag de liefde dan roesten? ,,Roesten zal niet gebeuren, de auto is van koolstofvezel gemaakt, maar we hebben hem toch een speciale keramische coating gegeven. Daar gaat hij niet alleen harder van glanzen, het verhoogt ook de weersbestendigheid. Een paar keer per jaar gaan we die laag ook vernieuwen.” Of zoals ze ook wel eens zeggen: in liefde moet je investeren.