Dakloze Sjannie kan warm de winter door dankzij cadeau vakantieparkbaron Peter Gillis

Het verhaal van Sjannie komt voorbij in het zuid-Limburgse programma ‘Wat is loos in Mestreech’. Het gaat om een vrouw die niet in een reguliere woning kan en wil wonen. Ze verblijft al een tijdje in een aftandse caravan zonder ramen, verwarming en fatsoenlijk slot. Er zijn inmiddels al meerdere inbraken geweest in haar verblijf.

Quote De caravan is weliswaar niet nieuw, maar komt wel vanuit een echt familie­hart. Ze kan nu warm verblijven en zo de winter goed door komen Peter Gillis, Eigenaar Oostappen Groep Vakantieparken

Wil graag caravan schenken

Sjannie krijgt in haar strijd met de gemeente Maastricht onder meer hulp van het Leger des Heils. Ook presentator Jeffrey de Vries trekt zich het lot van de vrouw aan en probeert samen met de instanties wat voor haar te doen. Peter Gillis ziet de beelden en neemt direct contact op met De Vries.

Hij wil graag een caravan schenken aan de ‘reizende vrouw’. Volgens zoon Mark ‘het minste wat we kunnen doen’. Vader Peter beaamt dat. ,,Ik zag haar filmpje en dacht: die vrouw moeten we helpen, zo'n verhaal raakt me. De caravan is weliswaar niet nieuw, maar komt wel vanuit een echt familiehart. Ze kan nu warm verblijven en zo de winter goed door komen.”

Sjannie reageert emotioneel voor de camera van ‘Wat is loos in Mestreech’. Ze is blij met de ruimhartigheid van de familie Gillis. Ze hoopt verder op mededogen van de gemeente. De Vries en het Leger des Heils krijgen volgende week antwoord waar Sjannie met haar nieuwe onderkomen naartoe kan.

Quote We hebben ook een nieuw matras in de caravan gelegd en ze heeft al goed geslapen Peter Gillis, Eigenaar Oostappen Groep Vakantieparken

Gillis krijgt wel vaker verzoeken om iemand uit de brand te helpen. ,,We kunnen niet iedereen helpen, zo nu en dan kunnen we wel iemand gelukkig maken”, zegt Gillis die Sjannie ook nog een eigen likeurtje meegeeft. ,,We hebben ook een nieuw matras in de caravan gelegd en ze heeft al goed geslapen. Goed om te horen.”

Volledig scherm De dakloze Sjannie uit Maastricht kreeg een caravan van Peter Gillis. © Facebook Peter Gillis

