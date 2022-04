De brillen van Maria (34) gaan de hele wereld over: ‘Ik zakenvrouw? Welnee, huismama met een winkeltje’

OPINIE ‘Bouw waterwij­ken zoals in de grote steden al gebeurt’

De kans op overstromingen neemt toe. Het trieste voorbeeld was vorig jaar zomer de hevige wateroverlast in Limburg, België en Duitsland. In plaats van te vechten tegen water, kunnen we er ook profijt van hebben, stelt Hedzer van Houten. ‘Ga wonen op het water. In Amsterdam en Rotterdam zijn al waterwijken ontstaan.’

23 april