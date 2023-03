De Derde Wereldoorlog

Ik zag, autorijdend, in m’n oude dorp een oude vriend. Ooh ja, hij woonde er weer. We luisterden ooit Nirvana, rookten de bij vader gestolen shag en dronken uit protest Heineken. Alles tegen de oostelijke Grolsch-gloria. Zijn streekverzet ging verder, met lijn 56 trok hij naar de Randstad. Reden: in ons dorp gebeurde alles tachtig jaar later.

Op de autoradio werd Heineken nu gekraakt, omdat het in Rusland zou handelen en daarop geen commentaar gaf. Het Sallandse Abbott (babyvoeding) en Abbvie (medicijn) is in goed gezelschap, dacht ik. Ook zij waren nog in Rusland, bleek onlangs. Ook daar geen interviews.

Herrold Pronk, Abbotts baas in Zwolle, had in 2020 wel alle tijd voor persfoto’s bij bedrijfsinnovaties. Op de vraag of hij, of een ander directielid, het blijven in Poetinland wilde toelichten, kreeg je ’t antwoord: ‘niemand beschikbaar’. Boegbeeld? Ja, maar wel leuk nieuws a.u.b.. Allicht is er ’n humaan motief om te blijven. Maar met een stilte veins je het tegenovergestelde.

China dacht aan Rusland wapens te geven, ratelde de radio door. De apocalyps was dan daar, de WO III zou snel starten. Nu wist ik waarom mijn vriend terug was: in ons dorp gebeurde alles tachtig jaar later.