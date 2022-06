De dorpspomp is populair: zelfs met hoge prijzen blijven klanten komen (maar dat gaat niet vanzelf)

Uitslaande brand bij cafetaria slaat over op naastgele­gen grillroom en appartemen­ten in Oss

Bij Cafetaria Oostwal aan de Oostwal in Oss is vrijdagochtend rond 09.30 uur een grote, uitslaande brand ontstaan. Ruim een halfuur later is de brand overgeslagen naar bovengelegen appartementen en naastgelegen grillroom Toetanchamon.

11:00