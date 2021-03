De Ever Given in de IJssel, aan het Heerderstrand of bij Bussloo? Met deze app is het mogelijk

VIDEO Spannende dagen voor Deventer bedrijf: komen duizenden voetballen die vastlagen voor het Suezkanaal op tijd aan?

16:19 Nu de blokkade van het Egyptische Suezkanaal is verdwenen, is het tijd om de economische schade te bekijken. Bijna een week lang hield het containerschip Ever Given de leveringen van bedrijven als State of Football tegen. Het Deventer bedrijf voert allerlei voetbalmerchandise - van voetballen tot trainingsjacks - in vanuit China. ,,Dit is wel uniek’’, reageert commercieel manager Ted Bakker.