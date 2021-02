De kinderen hebben vakantie, maar wat moeten we doen?

,,Kinderen denken toch vaak veel pragmatischer dan ouders, ze weten echt wel dat het allemaal even minder is nu met corona”, zegt kinderpsycholoog en opvoeddeskundige Tischa Neve. Voor je het weet zit je als ouders van alles te verzinnen en te bedenken en is de week vakantie voorbij. ,,Voor kinderen is het al een verademing als ze even niets voor school hoeven te doen, niet in de online lessen hoeven te te verschijnen en niet 24/7 een volwassene in hun nek hebben hangen. Het zit meer in ons als ouders dat wij denken dat we ze moeten entertainen.”