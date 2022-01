De oudste weerman (96) van Nederland groeide op in de Achterhoek: ‘Zelfs een storm naar mij vernoemd’

Bijna niemand weet het, maar in Den Haag woont de oudste weerman van Nederland. Vanuit de bovenste verdieping van een woonzorgcentrum houdt Jan Buisman (96) het weer nog steeds nauwlettend in de gaten. ,,Er is zelfs een storm naar mij vernoemd, maar die zal ik niet voorbij zien razen.”

Drie strenge oorlogswinters, dikke pakken sneeuw en ijs en achtereenvolgende Elfstedentochten in 1940, 1941 en 1942. Het is een unicum in de weerhistorie van Nederland, waar Jan Buisman destijds van smulde, in zijn tienerjaren als weerman. ,,Toen er daarna een mildere winter kwam, was ik volledig gedesillusioneerd”, zegt hij nu, 80 jaar na dato.

Vanuit zijn appartement op de bovenste verdieping van een woonzorgcentrum aan de rand van Den Haag, houdt Nederlands oudste weerman nog steeds elk weertype in de gaten. Met haviksogen tuurt de grotendeels in de Achterhoek opgegroeide Buisman naar het bewolkte Noordzeestrand bij Kijkduin.

Quote Nu hebben ze kennelijk weer een ander namenlijst­je voor de stormen

Het KNMI had als eerbetoon vorig jaar Storm Jan naar hem vernoemd, maar die zal hij nooit voorbij zien razen. De J van Jan kwam afgelopen jaren in de alfabetische rangorde immers niet aan de beurt. ,,En nu hebben ze kennelijk weer een ander namenlijstje voor de stormen”, zegt de historisch-geograaf schouderophalend.

Paspoort Geboren: in Culemborg in 1925, opgegroeid in Borculo en Den Haag.



Loopbaan: HBS-B en Chr. Kweekschool en studies aardrijkskunde en geschiedenis.

Werkte als docent in middelbaar onderwijs en heeft doctoraal examen Historische Geografie gedaan.

Jan Buisman is de auteur van liefst twintig boeken over het weer. Hij werkt met het KNMI nog steeds aan de tiendelige boekenserie Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.



Jan Buisman is in 2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg in 2017 de Zilveren Anjer, een waarderingsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voor vrijwilligers die zich ‘onbetaalbaar hebben ingezet’ voor cultuur en natuur.

Het verandert niets aan het feit dat Koning Winter hem fascineert, zoals het dat altijd heeft gedaan. ‘Weerprofeet’ Buisman schreef er het boek Bar en boos over, dat verhaalt over zeven eeuwen winterweer in Nederland en België. ,,In de strenge winter van 1929 stak ik als 4-jarig jongetje aan de hand van mijn moeder in mijn geboorteplaats Culemborg de bevroren rivier de Lek over. Dat bleef me altijd bij.”

Kille vooravond

In z’n volgende woonplaats, het Achterhoekse stadje Borculo, ervaart Buisman zelf dat de verwoestende windhoos van 1925 inwoners nog altijd bezighoudt. Opnieuw dat weerbarstige weer. De verhuizing naar Den Haag (1937) was aan de kille vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bezettingsjaren maakte hij weerbulletins voor klasgenoten, ouders en buren; de Duitse bezetter verbood immers het openbaar publiceren van weerberichten.

Het Nederlands kouderecord in Winterswijk in 1942 vormt de apotheose van drie achtereenvolgende strenge mobilisatie- en oorlogswinters. Sinds de zogenoemde revolutiewinter van 1789 was het niet zo langdurig koud geweest. Het jaar 1942 ging de boeken in als één van Nederlands koudste winters ooit. Winterswijk heeft al 80 jaar het weerrecord in handen van de laagste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Op 27 januari 1942 werd het in de Achterhoekse plaats -27,4 graden.

Quote In 1942 gingen de storingen echter vier keer over het zuiden Jan Buisman

Weerhistoricus drs. Jan Buisman, inmiddels 96 jaar, hield een dagboek bij. Met daarin antwoord op de vraag: wat was het recept voor dit ijzige record uit de barre oorlogswinter?

Buisman verklaart de extreme koude van januari 1942 uit de depressies die over ons land trokken. ,,Gaan die over het noorden, dan volgt westenwind en komt er dooi. In 1942 gingen de storingen echter vier keer over het zuiden. Door die draai stroomde buitengewoon koude lucht vanuit Rusland naar het westen. Alles wat nodig is voor extreem lage temperaturen viel samen: een dik pak sneeuw, heldere hemel, luwte, wegvallende wind en koude lucht die naar laaggelegen beschutte plekken valt, zoals op de Veluwe en in de oostelijke Achterhoek. In Winterswijk waren er ideale omstandigheden én een waarnemer van het KNMI die een betrouwbare meting deed.”

Weerhut

Die waarnemer was Jaap Langedijk, leraar op een openbare lagere school. Hij zag in zijn weerhut in zijn Winterswijkse achtertuin een temperatuur van -27,4 graden Celsius. ,,Zelfs de wekker was bevroren”, zei hij er destijds over.

Toen ‘meester’ Langedijk de metalen huls van de thermometer vastpakte, bleven zijn vingers kleven. Dit moment wordt vereeuwigd in het monument dat deze week in Winterswijk tachtig jaar na dato wordt onthuld. ,,Een monumentale gebeurtenis”, meent Jan Buisman. ,,Het is terecht dat men daar in de Achterhoek trots op is en mooi dat er een blijvend beeld van komt.”

Hij voorspelt dat het kouderecord een blijvertje is door opwarming van de aarde en klimaatverandering, al kwam het in 2012 in Lelystad vrij dichtbij, met 22,9 graden onder nul. ,,Maar ik zie het Winterswijkse record niet meer verbroken worden”, zegt Buisman.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Weerhistoricus drs. Jan Buisman (96). © Dolf Ruesink

Buisman is inmiddels al weer lange tijd met pensioen, maar nog altijd bezig met het weer. Zo werkt hij nog steeds aan de voltooiing van zijn tiendelige serie Duizend jaar weer, wind en water en de Lage Landen. Maar dat gaat hem zelf niet meer lukken, verklapt hij. ,,Mijn vurige wens was om de Eerste en Tweede Wereldoorlog nog zelf te doen. Dat gaat door lichamelijk ongemak helaas niet meer. Ik ben zo doof als een kwartel, heb artrose, kreeg een herseninfarct en kamp met evenwichtsproblemen.”

Toch krabbelde hij na elke tegenslag weer op en bleef werken aan zijn Magnum Opus. Dat hij niet kan afmaken, want recent moest hij, na het afronden van deel zeven, de strijd staken. Een enthousiaste en deskundige opvolger tekent voor drie nog te verschijnen delen. Buisman heeft het schrijven nu ingeruild voor lezen. ,,Mijn brein is gelukkig nog goed, ik ben helder en lees veel. Met een boekje in het hoekje, dat blijf ik graag doen.”

En dat het jubileum van het kouderecord in Winterswijk nadert, maakt Jan Buisman warm van binnen. Hij heeft één hartenwens: ,,Als ik nog kon reizen, zou ik er bij willen zijn...”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.