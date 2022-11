De paintballperikelen staan symbool voor het hele probleem in ons veel te kleine kwaakland

Van wieg tot graf Nathalie (48) uit Bathmen had het allemaal: ‘Je mag om mij huilen, maar maak er wat van!’

Nathalie ’t Hoen-Wiltink (48) uit Bathmen had het allemaal. Ze was lief, ze was stoer. Ondeugend en ondernemend. Moederschap combineerde ze met een fulltime baan. En uit de archieven van de Nijmeegse Vierdaagse zal haar stem, als antwoord op dat huwelijksaanzoek, nog jarenlang opklinken. Nathalie zei ‘ja’ tegen haar Mike, ‘ja’ tegen het leven.

16 november