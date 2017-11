De reddingsactie die niet kon: 'Hij had die auto plat moeten rijden'

Een schaterlach bij Mol, na die zelf getrokken conclusie. Uit ongeloof. En bewondering. Want wat hier gebeurde, kon helemaal niet. Net voor de impact met de muur, trok Verstappen zijn bolide weer naar rechts en terug, het asfalt op. Om vervolgens doodleuk zijn tweede plaats nog te verdedigen op Nico Rosberg. ,,Holy shit, wat een autocontrole’’, besloot Mol.



En daarmee zei de commentator geen woord te veel, volgens vader Verstappen. ,,Heel veel anderen hadden de auto in die situatie total loss gereden. Ik ook, denk ik’’, geeft de voormalig Formule 1-piloot, in zijn hoogtijdagen toch ook een meester in de regen, meteen toe.



Coureur Tom Coronel heeft die avond het bewuste moment thuis nog een paar keer vol ongeloof terugkeken. ,,Die wagen stond volledig haaks, Max had die auto plat moeten rijden… Ik dacht alleen maar: verdomme, waarom kan ik dit niet?’’



Die vraag omdraaien is minstens zo relevant. Waarom kan Max Verstappen het wel? Pa Jos: ,,Op diezelfde plek gebeurden er die race nog twee incidenten en twee keer vlogen ze er af. Max was de enige die eruit kwam. Het is talent, gevoel, inzicht, ervaring, vertrouwen. Alle factoren waardoor Max net iets meer heeft dan anderen.’’



Net na die save was er dat compliment van teambaas Christian Horner. ,,Well held Max, well held.’’ De onderkoelde reactie van Verstappen over de boordradio was om te smullen. ,,Tja, mijn hartslag ging wel even een beetje omhoog.’’



Vraag hem nu om die redding nog eens te analyseren en hetzelfde ongecompliceerde toontje keert weer terug. Alsof hij praat over een incident tijdens een boodschappenritje. ,,Die auto breekt uit, dan probeer je ’m te corrigeren. Ik glijd en hou de rem vast, in de hoop dat-ie de goede kant op glijdt. Dat gebeurde. En dan moet je juist weer goed reageren wanneer je de rem loslaat. Dat is gevoel. Rijdersinstinct. Dat gaat allemaal heel snel in je hoofd.’’



Pa Jos bespeurde dat snelle schakelen al toen zijn zoon in de herfst van 2014 - ook op Interlagos - als 17-jarige een vrijdagtraining namens Toro Rosso voor zijn rekening mocht nemen. ,,Toen stond Max hier in een lange snelle bocht ook even helemaal dwars op de baan, maar hij hield ’m wel.’’



Als ze samen in de racesimulator zitten, probeert senior de onnavolgbare acties van zoonlief wel eens na te doen. ,,Dan wil ik ook in de vierde versnelling door de bocht, net als Max. Maar hij stuurt al tegen, voor er wat gebeurt. Voelt het aankomen. Ik kan dat gewoon niet.’’



En zo bleek Max in staat tot een actie waar de wereld over twintig jaar nog over praat. ,,Ook omdat het eigenlijk niet kon, wat je zag’’, beseft Coronel. ,,Hoe vaak zie je nou nog in de Formule 1 iemand over de limiet gaan en het herstellen? Een spin en het is wel klaar. Maar Max vangt die auto wél op. Je ziet bij hem nog echt de agressiviteit in het poppetje én de auto terug. Dat maakt hem zo geliefd.’’