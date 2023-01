De schaamte bij Nienke kwam bij mij loeihard binnen toen ze vertelde over Jeroen Rietbergen

Jonny van 120 kilo kukelt bijna in de plomp als z’n rolstoel het begeeft: ‘Blijk ik veel te zwaar voor deze stoel’

Als Jonny Brummelhaus een rondje met zijn hond maakt, zakt hij door zijn rolstoel. Alweer. Na de vorige keer had hij de gemeente om een sterkere stoel gevraagd. Die was er niet. Nu komt er schot in de zaak.

17:04