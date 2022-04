De Stentor Nieuws Update |Hulp vanuit Dronten voor Oekraïne en nieuwe kamervragen over de Deventer Moordzaak

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski in Veilig­heids­raad: ‘Russen zijn als IS-terroris­ten, ze doen dit voor hun plezier’

De Russische strijdkrachten zijn net als de terroristen van Islamitische Staat, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij sprak voor het eerst de raad via een videoverbinding toe in de zesde week van de bloedige Russische invasie in Oekraïne. Hij vergeleek de gruweldaden van radicaalislamitische IS met die van Russische militairen in het stadje Boetsja. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

17:39