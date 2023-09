De Stentor Nieuws Update | Steekincident in Apeldoorn • Bijzonder kalf geboren

Oorlog Oekraïne LIVE | Vrouw Zelensky emotioneel: ‘Ik weet dat mijn man sterk genoeg is, maar mijn zoon mist zijn vader’

Olena Zelensky, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, heeft in een persoonlijk interview met de BBC verteld hoe de oorlog tegen Rusland van invloed is op haar gezinsleven. ,,Dit klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar ik heb mijn man nodig aan mijn zijde, niet een of ander historisch figuur’’, zegt ze onder meer. Lees hier alles over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.