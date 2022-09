de Stentor Nieuws Update | Tientallen cavia's gedumpt bij opvang • Ommenaar verdacht van verkrachting en mishandeling eigen baby

Nico en Sonja Boreas sluiten tweester­ren­res­tau­rant en beginnen opnieuw, nu zonder personeel

Topkok Nico Boreas stopt met zijn tweesterrenrestaurant Sabero in Roermond en gaat zijn kookkunsten weer in Brabant vertonen. In het voorjaar van 2023 opent hij samen met zijn vrouw Sonja een huiskamerrestaurant in het buitengebied van Leende. Zonder personeel.

