De voordeur van Hetty en Wim werd weggeblazen door vuurwerk: ‘Of we vijanden hebben? Nee, we leven een onopvallend bestaan’

De voordeur van het huis aan de Prins Beatrixstraat in Didam ligt deels aan flarden: een paneel is de hal in geslagen. Buiten voor de entree liggen splinters, de deurbel is zelfs helemaal verdwenen. De hal is bezaaid met glas, zelfs tot in de keuken aan toe. Hoe groot de klap was is het best te zien aan de houten trap. Een van de spijlen is in tweeën. Alles ligt iets na het middaguur nog onaangeroerd. Het wachten is op de technische recherche.