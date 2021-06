Deelscooter maakt razendsnelle opmars in onze steden, maar zijn ze wel zo duurzaam?

Deventer Boeken­markt opnieuw afgeblazen

11:43 De Deventer Boekenmarkt wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar afgelast. Het aantal mensen dat op het boekenfestijn afkomt, is niet te beheersen. ,,Om de pleinen in de stad met bouwhekken af te zetten en met toegang te werken: dan doen we het evenement geen recht’’, zegt Deventer evenementenbaas Martijn Westerbrink.