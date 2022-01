Deze lezers kijken uit naar 2022! ‘Hoop dat ik kankervrij wordt verklaard’

video & update Jongen (12) overleden na explosie met klaphamer, man verdacht van dood door schuld

Een jongen van 12 jaar is vrijdag aan het eind van de ochtend om het leven gekomen bij een incident met een klaphamer in Haaksbergen. Een andere jongen (11) is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht en niet in levensgevaar. De kinderen waren niet zelf met de klaphamer of met vuurwerk bezig, meldt de politie. De bewoner van de woning waar ze langs liepen is aangehouden.

