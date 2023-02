Dieven jatten in 30 seconden de sensoren van Fanny’s auto: ‘Je hebt er een hoop ellende van’

met poll 50Plus behaalt eerste winst al vóór verkiezin­gen: toch posters plakken in Dronten

Politieke partijen in Dronten kunnen uiterlijk over twee weken toch met kwast, lijm en posters op pad. Na een klacht van 50Plus gaat burgemeester Jean Paul Gebben overstag en plaatst alsnog verkiezingsborden. In tegenstelling tot zijn collega in Zwolle, die partijen een plek geeft naast concerten en vermiste huisdieren.

8 februari