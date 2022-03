Digitale kunst afgepakt van datacriminelen: cyberteam Oost-Nederland legt beslag op cryptomunten en NFT’s

Geen cash, maar cryptomunten en computerkunst. Voor het eerst legt de Nederlandse politie beslag op zogeheten NFT’s. In een onderzoek naar cybercriminaliteit heeft een speciaal team van de politie Oost-Nederland digitale goederen in beslag genomen.

De inbeslagname van digitale munten en NFT’s (non-fungible tokens) is onderdeel van een grootschalig onderzoek. In dit onderzoek werden op 15 en 16 maart twee mannen aangehouden. Het betreft een 23-jarige man uit Weesp en een 19-jarige man uit Hilversum. Zij worden verdacht van handel in privégegevens.

De mannen die werden aangehouden, werden opgespoord via berichtendiensten waar zij de privégegevens probeerden te verkopen. Tijdens het onderzoek ontdekte het cyberteam Oost-Nederland grote hoeveelheden informatie op harde schijven. In de woningen werden meerdere vormen van opslag ontdekt. Deze zijn in beslag genomen.

Oplichting

De privégegevens worden door criminelen gebruikt bij oplichting en fraude. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om naam, telefoonnummer, leeftijd en adres. Door in het bezit te zijn van een aantal belangrijke stukjes persoonlijke informatie, kunnen oplichters betrouwbaar overkomen. Hoe meer ze over je weten, des te kwetsbaarder je bent voor bankhelpdeskfraude en vriend-in-noodfraude.

Bij bankhelpdeskfraude doen oplichters zich voor als bankmedewerkers en proberen ze je zover te krijgen bankgegevens prijs te geven. Bij vriend-in-noodfraude krijg je meestal een WhatsAppje van iemand die zich voordoet als een familielid of een goede bekende. In beide gevallen geldt: hoe meer de oplichters over jou en je privéleven weten, hoe overtuigender ze overkomen.

De verdachten verzamelden de privé-informatie en verkochten deze aan andere criminelen. Deze betalingen gingen met name via cryptomunten en digitale kunst, omdat deze betalingen niet via een bank gaan. Zo zijn ze voor de politie moeilijk te onderscheppen. Omdat de NFT’s een grote financiële waarde kunnen vertegenwoordigen, is het voor de politie mogelijk om ze als opbrengsten van strafbare feiten op te eisen. Normaal gesproken wordt dit vooral gedaan met dure auto’s en grote hoeveelheden contant geld.

Volledig scherm Een voorbeeld van een NFT. Dit is Bored Ape Yacht Club #4418, één uit een collectie van 10,000 NFTs met verschillende computergegenereerde apen. Deze NFT is gemaakt op 1 mei 2021 en eigendom van cryptoplatform Nexo. © via REUTERS

Digitale plaatjes van apen, katten en punks

Die NFT’s kun je het best zien als een soort digitaal echtheidscertificaat. Van elke non-fungible token is er maar één en die is eigendom van één persoon. Ze vertegenwoordigen dus stuk voor stuk een eigen waarde. Het wordt veel omschreven als digitale kunst, omdat NFT’s net als kunstwerken uniek en niet-vervangbaar zijn. Het is het tegenovergestelde van normale betaalmiddelen die wel fungible, inwisselbaar, zijn. Of je nou met een euromunt of een bitcoin betaalt, deze is altijd evenveel waard als een andere munt van dezelfde munteenheid.

Niet alleen nieuwe computerkunst, maar ook stukjes internetgeschiedenis gaan door als NFT’s. Zo werd het eerste bericht dat op Twitter werd gedeeld vorig jaar verkocht voor bijna 3 miljoen dollar. De koper is met de NFT officieel de enige eigenaar van die bewuste tweet. Ook het eerste SMS’je, populaire YouTubevideo’s en bekende emoticons zijn in het verleden verkocht als digitale eigendommen.