Dijkoefening leert: praktijk is altijd anders

video Succesvolle ijsoperatie redt Zwolse schaatsbaan

14:05 De ijsoperatie bij de schaatsbaan in Westenholte is geslaagd. ,,Het is fantastisch gelukt. Het ijs is aan elkaar geplakt en het wak is dicht", zegt Rudi van Keulen, één van de bestuursleden van IJsvereniging WVF. Het was hard werken, maar het resultaat mag er zijn, geeft ook Rob Ruijsch, voorzitter van de vereniging, aan.