Dit is de eerste ‘stiekeme’ foto van de nieuwe Danse Macabre in de Efteling

,,Het is zeker jammer”, reageert Efteling-woordvoerder Steven van Gils op het nieuws dat opnieuw plannen van het park zijn uitgelekt. Pretparksite Looopings claimt dat het gaat om conceptafbeeldingen van het ritsysteem van de nieuwe attractie Danse Macabre, die zij als eerste medium naar buiten brengen. De Efteling wil dat niet bevestigen.

Kerkbanken die door lucht vliegen, draaien en kantelen langs griezelige scenes. Tussen de sierlijke bogen, balustrades, ramen en poorten verschijnen de geest van een dirigent en de bekende groene viool uit het Spookslot.

Volgens Looopings wordt dat in 2024 aan Efteling-bezoekers voorgeschoteld die een ritje in Danse Macabre willen wagen. De Efteling houdt de kaken stijf op elkaar: ,,We kunnen het attractietype niet bevestigen. Dat wordt later door onszelf naar buiten gebracht.”

Quote Ontwerpen worden door veel mensen gezien. Bedrijven die wachtrij­hek­jes maken krijgen die ook onder hun neus. Wessel Wit, hoofdredacteur Looopings

Maar voor Wessel Wit, hoofdredacteur van Looopings, staat vast dat bezoekers van de opvolger van het Spookslot op de klanken van Danse Macabre de lucht in gaan. ,,De concepten en plannen voor het systeem gingen al rond.

Daarom hebben we aan betrokkenen gevraagd of de geruchten klopten”, verklaart Wit. Het gaat om meerdere partijen die een rol spelen bij de ontwikkeling van de attractie. Om welke betrokkenen het gaat wil Wit niet prijsgeven. ,,Maar het is niet zo dat één iemand ons zomaar iets mailt”, voegt hij toe.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat plannen voor Danse Macabre eerder dan bedoeld naar buiten lijken te komen. Donderdag publiceerde Looopings al een eerste tekening van de buitenkant van de attractie: een ruïne van een ronde kerk, die er spookachtig uitziet.

,,De Efteling brengt zelf weinig info naar buiten, daar zijn ze terughoudend in. Terwijl er juist een sentiment rond de sloop van het Spookslot hangt, met fans die het vervelend vinden dat de attractie weggaat. Betrokken partijen voelen dat ook en brengen dan zelf wat naar buiten”, beschrijft Wit.

Quote Voor nu is het mooi materiaal voor fans om over te speculeren. Steven van Gils, woordvoerder van de Efteling

Efteling-woordvoerder Van Gils zegt ‘geen idee’ te hebben waar de gelekte plannen en afbeelding vandaan komen. ,,We zien vaak bij nieuwe attracties dat dingen eerder naar buiten komen. Dat gebeurt steeds vaker”, beschrijft hij. Wit beaamt dat: ,,Ontwerpen worden door veel mensen gezien. Bedrijven die wachtrijhekjes maken krijgen die ook onder hun neus. Hoe langer een project duurt, hoe groter het risico dat iets lekt.” Van Gils benadrukt wel dat gelekte info niet altijd klopt: ,,Voor nu is het mooi materiaal voor fans om over te speculeren.”

Meer willen weten

Ondanks dat lekken steeds normaler wordt, brengt de Efteling dit soort plannen het liefst zelf naar buiten. ,,Dan kan je meteen het hele verhaal erbij vertellen”, zegt Van Gils. Maar hij geeft toe het ergens ook wel leuk te vinden dat mensen zo begaan zijn met de plannen voor de opvolger van het Spookslo

,,Het is mooi om te zien dat mensen meer willen weten. We hopen de fans over de sloop van het slot gerust te stellen als wij zélf het attractietype bekendmaken.”



