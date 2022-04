Dit is de man achter de aanranding bij Tubbergen: ‘Als ik lag te zonnen, keek hij over het muurtje’

De man staat op, pakt een oude krant uit de kast en legt hem opengevouwen op tafel. Boven het artikel met de kop ‘Namen genoemd in aanrandingszaak’ is in krullerige letters ‘Wilfred F. (Agelo)’ geschreven. Door hem. „Dat is wat ik dacht, toen ik dit las”, zegt de alleenstaande pensionado, niet zonder trots. „Ik had het aardig goed.”