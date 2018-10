Dit is het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje

Patiënten Gelre ziekenhuis Apeldoorn voorlopig in de kou door gesprongen leiding in centrale verwarming

18:08 Het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn is vanmiddag opgeschrikt door een gesprongen waterleiding op de derde verdieping. Volgens de brandweer stroomde het water langs de muren, trappen en lift. De centrale verwarming is voorlopig stilgezet. Er is geen gevaar voor de patiënten.