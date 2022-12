Dit is het meisje dat ‘niet goed genoeg was’. Nu bewijst Ans het tegenovergestelde

Ze noemt zichzelf een stapelaar van onderwijsniveaus en daar is ze niet trots op. Het had ook niet gehoeven, vindt ze. Als ze maar de mogelijkheden had gehad om te bewijzen dat ze beter was. Ans Stouten, kind van gescheiden ouders die beide laag zijn opgeleid, zat niet lekker in haar vel toen ze als jong meisje van Oosterland naar Zierikzee verhuisde. Haar cijfers op school kelderden, maar het werd niet gezien. Daar probeert ze nu verandering in te brengen.