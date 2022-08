Dit is het Zeeuws ijsmeisje (en ze is niet te zuinig populair)

‘Papa, pak de portemonnee! De ijsco-mevrouw is er!” Roept Rodi van der Helm tegen zijn vader Frank. Als het warm is, liggen zij hier liefst op het ‘krabbenstrandje’ in Bru. En dan is het de hele dag wachten tot hij ‘het deuntje’ hoort en de ijswagen het strandje op rijdt. Dan weet Rodi hoe laat het is: ijsjestijd. ,,Ik herken het muziekje van de ijscokar al. Vandaag is het écht warm, dus kijk al de hele dag naar de strandopgang of ik al een ijsje kan halen. Mijn lievelingsijs is de stroopwafel sundae.”