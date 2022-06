Dit is waarom de dorpspomp op de Veluwe nog altijd populair is: ‘Massa is kassa, dat is echt zo’

Dalfser boeren raken drie spoorweg­over­gan­gen kwijt: botsing met ProRail dreigt

Drie pachtboeren op het Dalfser landgoed Rechteren moeten in oktober 2023 hun particuliere spoorwegovergangen sluiten. Maar dan komt hun bedrijfsvoering in gevaar omdat ze hun land alleen nog via omwegen of zelfs helemaal niet meer kunnen bereiken. ProRail houdt vast aan de sluiting, zegt rentmeester Kees Jan Meijer. ,,We gaan zo richting dood spoor en dat willen we niet.’’

