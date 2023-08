Dit is waarom de puzzels in de Stentor zijn veranderd

Is het jou al opgevallen? De puzzelpagina's in onze krant zijn veranderd. Hoe en waarom? Dat lees je in dit artikel.

We kregen afgelopen week meerdere vragen over de aangepaste puzzelpagina’s in de Stentor. Deze zijn vernieuwd om de kwaliteit van de puzzels en verdeling ervan te verbeteren.

Het kan hierdoor zo zijn dat jouw favoriete puzzel niet meer op dezelfde dag in de krant staat. De nieuwe puzzel-planning vind je onderaan dit artikel.

Waarom doen we dit?

Onze puzzelleverancier is overgestapt van het merk Sanders voor de puzzels naar het merk Denksport. Denksport levert hogere kwaliteit puzzels aan. Dit moet het puzzelplezier van onze lezers verbeteren. Het niveau blijft gelijk.

De nieuwe inhoud is volgens puzzelexperts getest en beter in balans gebracht qua verdeling per dag. Het nieuwe aanbod is gebaseerd op de wensen en behoeften van onze puzzelaars, die we dankzij feedback in kaart konden brengen.

Wat vind je ervan?

Om te weten hoe de nieuwe indeling bevalt (en of we hier en daar aanpassingen moeten doen), starten we op 14 augustus met een onderzoek waar onze puzzelaars hun feedback over de vernieuwde pagina's kunnen achterlaten.

Via deze link kun je jezelf alvast aanmelden voor dit onderzoek. Zodra het marktonderzoek van start gaat, wordt er contact met je opgenomen en kun je jouw feedback met ons delen.

Online puzzelen?

Wist je dat je ook bij de Stentor online kunt puzzelen? Op onze site en in de app vind je puzzels (van cryptogram tot Zweedse), raadsels (raad Het Woord van de dag of De Stad van de dag) en vele quizzen! Dit alles vind je via www.destentor.nl/puzzel.

Volledig scherm QR-code naar uitleg over onze nieuwe puzzelpagina's © de Stentor