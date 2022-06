Dit moet je doen als je plotseling in een stortbui terecht komt: ‘Ga niet de vluchtstrook op’

Snorfiet­sers moeten vanaf 1 januari helm op

Het dragen van een helm op scooters met een blauw nummerbord en andere snorfietsen is vanaf 1 januari volgend jaar verplicht. Branchevereniging RAI is blij dat er ‘eindelijk duidelijkheid’ komt. Eigenlijk zou vanaf 1 juli dit jaar een plicht komen, maar dat is uitgesteld.

