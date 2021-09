Dit staat ongevaccineerde Wim uit Wanneperveen te wachten als hij de kroeg in wil

VIDEO Eigenaar Apeldoorn­se garage gaat ervandoor na bedreigin­gen: ‘Ik neem geen risico’

19:00 Het Apeldoornse Autohuis Wilmers, in opspraak vanwege kilometertellerfraude, is leeggehaald. Op het terrein is geen auto meer te zien; de verhuisdozen staan in de showroom. Eigenaar Harm Schild kan niet anders, zegt hij. De doodsbedreigingen worden hem te veel. ,,Ik wil geen risico nemen.”