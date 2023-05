Dit zeggen jullie over vrijheid: ‘Met verantwoordelijkheid, anders gaat het mis’

1. Veilig slapen

Vrijheid: geen grote zorgen voor morgen, maar zonder angst veilig gaan slapen en daarna weer uitgerust opstaan!

Willem Nijhof, Epe

2. Ademhalen

Onbezorgd adem kunnen halen en jezelf kunnen zijn.

Irene Everts, Deventer

3. Verantwoordelijkheid

De basis van ieders leven. In vrijheid ontstaat altijd het goede in de mens. Echter, vrijheid betekent wel verantwoordelijkheid. Iets mogen zeggen in vrijheid, betekent niet dat je dat ook moet zeggen. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid, anders gaat het mis.

Ante Brinkman, Apeldoorn

4. Los van trauma

Dat komende generaties los kunnen komen van de trauma’s die onze ouders als kind hebben meegemaakt en die ook ons, de tweede generatie deels heeft gevormd.

Caroline van de Burgt, Heerde

5. Geloven in God

Ik kan en mag geloven in God, zonder dat ik acht moet geven of er een auto stopt. Of dat ik mij verpraat en voor mijn veiligheid moet vrezen. Dit is een groot goed. Maar alweer vanzelf sprekend. Daarom moeten wij erbij stilstaan, dat het in de oorlog anders was... In Oekraïne zien we, dat het zo maar anders kan.

Dick Bouwmeester, IJsselmuiden

6. Pensioen

Vrijheid voor mij is nu ik met pensioen ben! Lekker je eigen tijd kunnen indelen, niets hoeft, doen waar je zin in hebt!

Astrid Vercraeye, Emmeloord

7. De deur staat open

Dat je kunt doen en laten wat je wilt en de deur altijd open staat. Vrijheid = blijheid.

Dagbesteding ‘t Dijkhuis, Bathmen

8. Vrijheid als vrouw

Als vrouw jezelf kunnen en mogen zijn, kunnen worden wat je wil, kunnen doen wat je wilt, een eigen mening mogen hebben en die ook uit mogen spreken, veilig zijn, niet in oorlog zijn of onderdrukt worden, vrij zijn in je religie.

Gerda v.d. Veen, Zwolle

9. Afwijkende mening

Dat je een afwijkende mening mag hebben. In dit land mag je wel een mening hebben, als je maar dezelfde mening hebt als ongeveer iedereen. Zo niet, dan word je in een hoek gedrukt.

Lida Mulder, Apeldoorn

10. Dansen en balanceren

Vrijheid is als dansen op een koord.

Balancerend naar de overkant.

Vrijheid is geen kogel, maar het woord.

Vrijheid is in alles, het beloofde land.

Jannes Kuik, Lemelerveld

