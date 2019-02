Dit zijn de Syrië-gangers uit onze regio

OverzichtDe meest recente nationale terrorismelijst telt 140 verdachten, waaronder zeven mensen uit deze regio. Ze staan op de nationale terrorismelijst. Ze worden berecht voor deelname aan een terroristische organisatie, of zijn nog voortvluchtig. Een verdachte, Karenia S., is inmiddels overleden.

Maseh N. (23), Noordoostpolder

Maseh N. was gisteren in het nieuws omdat zijn naam voorkomt op een salarislijst van IS; het Openbaar Ministerie voert dat aan als bewijs tegen hem. N. is eind 2018 teruggekeerd vanuit Syrië, waar hij sinds najaar 2015 verbleef. De in Noordoostpolder geboren man met Afghaanse roots wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. De strafzaak tegen hem loopt momenteel, zijn advocaat stelt dat hij niet heeft gevochten in Syrië. Hij zit nu vast.

Victor Emanuel Droste. (31), Raalte

De postbode uit Heeten, die als alias Zakariyya al Hollandi gebruikt, is de meest bekende jihadist uit deze regio, waarschijnlijk vanwege zijn Nederlandse roots. Hij vertrok in 2013 en staat sinds december 2015 op de terrorismelijst. Sallander D. is vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. D. beweerde eerder naar Nederland te willen terugkeren; de laatste berichten zijn echter dat hij nog altijd ergens in Syrië zit. Hij wordt hier met naam en toenaam genoemd omdat hij zelf in de publiciteit trad.

Karenia J. (31), Zwolle

De inmiddels overleden Karenia J. stond sinds december 2016 op de nationale terrorismelijst. De 31-jarige Nederlands-Antilliaanse vrouw, die zich sinds haar bekering tot de Islam Safiya noemde, verbleef al enkele jaren in IS-gebied. De Zwolse was in Syrië getrouwd met een Belgische strijder. Ze is volgens meerdere bronnen eind januari aan de gevolgen van ziekte en ondervoeding overleden in Ain Issa, een Koerdisch vluchtelingenkamp in Syrië. Ze was moeder van twee jonge kinderen. Hun situatie is op dit moment onduidelijk.

Linda P. (27), Noordoostpolder

Linda P. , geboren in Emmeloord, is op 25 april 2017 op de sanctielijst van de overheid terecht gekomen. Voordat ze op de terrorismelijst terecht kwam was ze al naar Gouda verhuisd, blijkt uit informatie op social media.

Nabila El A., (29) Zwolle

Nabila El A. staat sinds december 2016 op de terrorismelijst van de ministeries van BuZa en Justitie en Veiligheid. Ze is een geboren Zwolse die met onbekende bestemming naar Syrië afreisde. Haar huidige situatie of verblijfplaats is onbekend.

Volledig scherm Xaviera S. uit Apeldoorn is in Turkije veroordeeld voor terrorisme. © eigen foto

Xaviera Rose-Clair S. (25), Apeldoorn

Xaviera S. is in december 2016 op de terrorismelijst gezet. Ze reisde in 2014 af naar Syrië, ze liet haar kind toen achter bij familie. Begin 2018 werd ze opgepakt toen ze vanuit Syrië de grens met Turkije overstak. Ze was toen met haar man, de Algerijn Mokhtar M., die ook werd opgepakt. Xaviera S. is de eerste Nederlandse vrouw die in Turkije is berecht voor deelname aan een terroristische organisatie. Een rechtbank in Sanliurfa legde haar een celstraf van zes jaar en drie maanden op. Volgens haar advocaat gaat ze in beroep; wanneer dat dient is onduidelijk.

Mourad L. (36), Harderwijk.