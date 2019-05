Donorregistratie niet populair op Urk, slechts negen procent registreert zich

Urk heeft het laagste aantal donor-geregistreerden van ons land. In deze gemeente heeft slechts negen procent van de inwoners van twaalf jaar en ouder zich geregistreerd in het Donorregister. Met elk 29 procent zijn in de regio Zwolle, Lochem, Raalte en Olst-Wijhe koplopers qua donorregistratie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

Begin dit jaar stond 42 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,4 miljoen personen, ruim 57 duizend meer dan in april 2018. Van de geregistreerden geeft 31 procent expliciet geen toestemming voor orgaandonatie, een jaar eerder was dat 30 procent. In de regio hebben Nunspeet en Lelystad met beiden 16 procent het hoogte aantal geregistreerden dat expliciet geen toestemming geeft voor orgaandonatie. Raalte en Dalfsen hebben met 9 procent het laagste aandeel.

Toename

Het aantal personen van twaalf jaar of ouder dat toestemming geeft voor donatie, met of zonder donatiebeperking, neemt jaarlijks toe. Het aantal personen dat expliciet geen toestemming geeft neemt ook toe, van 1,56 miljoen in 2016 tot 1,95 miljoen dit jaar.

Regionale verschillen

De nieuwe Donorwet wordt op 1 juli 2020 ingevoerd. Deze wet regelt dat iedereen vanaf achttien jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het Donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, wanneer niet actief een keuze is vastgelegd. Begin dit jaar was 54 procent van de Nederlanders vanaf achttien jaar nog niet geregistreerd.

Er zijn regionale verschillen in het aandeel mensen dat toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. In 21 gemeenten staat meer dan 30 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder geregistreerd als donor. Dat percentage wordt in deze regio net niet gehaald. De top wordt aangevoerd door Zwolle, Lochem, Raalte en Olst-Wijhe (allen 29 procent). Daarnaast hebben zich in Deventer (28 procent) relatief veel inwoners zich als orgaandonor hebben geregistreerd. De gemeenten met het laagste aandeel geregistreerde donoren zijn Urk (9 procent), Staphorst (13 procent), Zwartewaterland en Oldebroek met elk 16 procent.

Geen donor

In Lelystad en Nunspeet heeft 19 procent van de geregistreerde inwoners vastgelegd geen orgaandonor te willen zijn, gevolgd door Zutphen met 15 procent. Het laagste aandeel bewoners dat heeft vastgelegd geen donor te willen zijn is met 9 procent te vinden in Raalte en Dalfsen.

Meer vrouwen

Vrouwen staan vaker dan mannen geregistreerd in het Donorregister (45 procent, 39 procent in 2019), en ze geven ook vaker toestemming voor donatie. 27 procent van de vrouwen geeft daarbij toestemming voor orgaandonatie, al dan niet met donatiebeperking. Bij mannen is dat 22 procent. 13 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen geeft expliciet geen toestemming voor orgaandonatie. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in alle leeftijdsgroepen aanwezig, met uitzondering van 80-plussers.

Veranderen