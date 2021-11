Doodgeschoten man (52) in Breda is oprichter van beruchte motorbende Trailer Trash Travellers

De man die zondag is doodgeschoten bij het woonwagenkampje aan de Nieuwe Inslag in Breda, is volgens tal van bronnen Michel Weiss (52) uit Den Haag, oprichter van motorbende Trailer Trash. Aan het misdrijf zouden relationele problemen te grondslag liggen.

Onder de vijf aangehouden verdachten zijn de 42-jarige ex-vrouw van Weiss, haar ouders en een mannelijk familielid die op het woonwagenkampje wonen. Een vijfde verdachte is een 32-jarige vrouw uit Oirschot.

De politie kan formeel niet bevestigen dat Weiss het dodelijke slachtoffer is. Zijn identiteit werd zondagavond al naar buiten gebracht door de site boevennieuws.nl en is maandagochtend door meerdere goed ingelichte bronnen bevestigd.

Spanningen

Over de toedracht van het misdrijf lopen de lezingen sterk uiteen. Er zouden hoe dan ook al geruime tijd spanningen zijn tussen het slachtoffer en zijn ex-vrouw. Het is niet bekend of er een vuurwapen is aangetroffen. Advocaten van de verdachten mogen niks vertellen omdat hun cliënten in beperkingen zijn opgesloten. De politie doet onder meer volop sporenonderzoek.

Trailer Trash

Weiss was een bekende en omstreden figuur in de wereld van de grote Nederlandse motorclubs, waarvan de meeste inmiddels zijn verboden door de rechter vanwege criminele activiteiten. Hij was een prominent lid van MC Satudarah en binnen die organisatie leider van motorclub Trailer Trash Travellers, tot hij met een ‘bad standing’ werd buitengezet en dit onderdeel zelfstandig doorzette onder de naam Trailer Trash Maro Djipen MC.

Verdacht van moord

Later was Weiss samen met Delano R. betrokken bij de oprichting van Caloh Wagoh, de criminele motorbende die verdacht wordt van het uitvoeren van meerdere liquidaties. Later stapte hij daar weer uit. In 2013 was hij mede-verdachte van de moord op Rinus van Zetten uit Den Haag. Drie andere verdachten werden uiteindelijk veroordeeld. Weiss kwam vrij omdat er niet genoeg bewijs tegen hem lag.

Politie bij het woonwagenkamp in Breda na de schietpartij.

