Doodgeschoten snelwegherten langs A6 waren drachtig, politie onderzoekt vernieling hekwerk

Vijverberg in extase: De Graafschap na twee jaar terug in eredivisie

18:50 De Graafschap telt weer echt mee in voetballand. Na twee seizoenen in de Jupiler League, wist de ploeg promotie af te dwingen via de nacompetitie. Almere City was een dappere tegenstander, maar na de 2-1 in de tweede helft was het voorbij voor de ploeg van trainer Jack de Gier.