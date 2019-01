Doodsbedreigingen na plaatsen ‘bloemenvideo’ bij gedenkplek vermoorde Feis

Via privéberichten op zijn Facebookaccount kreeg hij vanmiddag al twee doodsbedreigingen. ,,’Als je het filmpje niet van Facebook haalt, dan zoek ik je op en maak ik je af.’ Dat is de strekking. Het loopt echt uit de hand’’, zegt de Rotterdammer die vanwege de doodsbedreigingen niet bij naam genoemd wil worden.

Hij kreeg het filmpje toegestuurd via WhatsApp en besloot het online te zetten. ,,Ik ben zelf niet de maker, maar vind wel dat iedereen moet zien hoe bizar dit is. Ik wil de twee vrouwen niet aan de schandpaal nagelen of beledigen, maar wil laten zien dat dit blijkbaar gebeurt. Dit kan echt niet, bloemen stelen die bedoeld zijn voor iemand die is vermoord. Dat is echt respectloos.’’

Ook zijn eigen bloemen lagen bij de herdenkingsplaats op het Heemraadplein in Rotterdam. ,,Het is niet zo dat ik Feis elke dag belde, maar wij kenden elkaar van de straat en uit de muziekscène in Rotterdam. Die is niet zo groot, dus dan leer je elkaar al snel kennen. Het is verschrikkelijk wat er met hem is gebeurd.’’