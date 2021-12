Douane vindt 15 ‘drugscriminelen’ in container: ‘Ze hadden hun telefoons ondergeplast’

Brians pilletjes werken niet als hij ‘ruikt dat zijn vriendin is vreemdge­gaan’. Dan gaat het mis

Hij mishandelde zijn vriendin, stak de auto van een man in Deventer in de fik en ramde een deur van een zorgboerderij in Lettele. ,,Als dit gedrag niet verandert, dan kom je hier vaker terug en ga je richting tbs’’, zei de officier van justitie donderdag in de strafzaak.

