Dreiging na bommelding hotel Rotterdam Airport voorbij: geen explosieven aangetroffen

In het Worldhotel Wings was op het moment van de ontruiming een modeshow gaande van de Black Fashion Week. AD-verslaggever Sherina Leerdam was bij de modeshow aanwezig toen iedereen verzocht werd het pand te verlaten. ,,Het brandalarm ging af en we moesten allemaal naar buiten. We werden naar de overkant van het hotel geleid. We hebben foliedekentjes gekregen voor de kou.”



Volgens Sherina waren er zo’n 300 mensen bij de modeshow aanwezig. Alle aanwezigen zijn in groepen het terrein af geleid. Sommigen zijn naar huis gegaan, anderen werden opgevangen in het naastgelegen Ibis hotel. Veel van de bezoekers hadden hun auto in de garage van het Worldhotel Wings geparkeerd. Nu die is vrijgegeven, kunnen zij ook naar huis.