Drie keer ‘Rotterdam’ op een kluitje op één foto: hier lees je hoe dat zit

Het squadron vormt de hoofdmoot van de Marine Spearhead Task Unit (MSTU). ,,In die hoedanigheid is het binnen zeer korte tijd over de hele wereld inzetbaar op allerlei gebieden,’’ klinkt het. ,,Om deze taak aan te kunnen, zijn de mariniers zeer breed opgeleid en getraind, onder andere in het optreden in bergachtige en arctische gebieden, amfibische operaties en helikopteroperaties. Ook parachutespringen behoort tot de inzetmogelijkheden. De eenheid oefent deze specialisaties onder alle omstandigheden, over de hele wereld.’’