De kleine kleuters van toen zijn uitgegroeid tot mondige pubers. Lief en leed werden in de kring gedeeld. Het komt allemaal voorbij nu het afscheid van de vertrouwde basisschool nadert.

Drie musicalsterren blikken terug op hun schoolmusical. ‘Het was zo mooi om samen op toneel te staan, bijna magisch’.



Volledig scherm Anne Apperlo als Sarabi, de moeder van Simba, in de musical The Lion King. © Eigen foto

Anne Apperlo (26), Kampen

Actrice, zangeres, danseres en presentatrice

Musicals: Hair, The Bodyguard en The Lion King

,,Nu ik er zo over nadenk is het eigenlijk allemaal begonnen met de schoolmusical. Als klein meisje hield ik al van zingen, dansen en acteren. Ik keek er dan ook enorm naar uit. Voor mij staat de eindmusical symbool voor het afscheid van een heel bijzondere periode, namelijk die van de oude, vertrouwde basisschool.

Ik zat op het Kompas in Kampen, nu De Morgenster. De musical heette ‘De bom tikt’. Grappig, ik weet het nog precies. Ik had een klein rolletje, maar vond het allemaal zo leuk dat ik heel serieus te werk ging. Bij ons op school werd ook niet gekeken naar wie talent had, er werd gewoon geloot. Punt. Het maakte ook niets uit, ik vond heerlijk om te repeteren. Om uren te dansen. Het was een verademing om te oefenen, om samen aan de musical te werken in plaats van te rekenen. Ik mocht wekenlang doen wat ik het liefste deed. Heerlijk. De avond zelf was zo spannend, bijna magisch. Na afloop zijn we allemaal in huilen uitgebarsten.’’



Ergens denk ik dat het hier vandaan komt, waarom ik nu doe wat ik doe. Blijkbaar past dit vak bij mij. Dat besef kwam echter pas op de middelbare school. Drie keer in de week reisde ik af naar Zwolle om de lessen op de Musicalschool te volgen. Het waren lange dagen maar ik vond het zo leuk. Ik heb het er allemaal voor over gehad.

Nu sta ik in Disney’s The Lion King, speel ik Sarabi, de moeder van Simba. Ik ben er van overtuigd dat als je ergens van geniet, alles op zijn plek valt. Natuurlijk moet je hard werken en je teksten oefenen. Maar tegen de achtstegroepers van nu zou ik willen zeggen: Vergeet vooral niet te genieten. Kijk nog eens goed om je heen, de musical is het laatste wat je met je oude, vertrouwde klas doet.’’

Volledig scherm Apeldoorn - Portret Tim Koldenhof op zijn oude school De Mheen. (Tim Koldenhof Producties, theaterschool, productiehuis en evenementenorganisatie.) Foto Rob Voss - www.robvoss.nl © Rob Voss

Tim Koldenhof (31), Apeldoorn

Eigen productiebedrijf met een theaterschool, het productiehuis en een evenementenorganisatie



,,Het was voor mij een heel groot ding, de eindmusical van groep 8. Ik was al bezig met acteren en super geinteresseerd in alles wat er allemaal bij zo’n musical komt kijken. Het decor bouwen, licht en geluid, noem het allemaal maar op. Ik was heel nieuwsgierig. Voor het eerst in mijn leven kreeg ik de kans om achter de schermen te kijken. Het zingen en acteren was voor mij niet nieuw, maar een decor bouwen wel. Ik mocht aan de slag met het hele plaatje, geweldig vond ik dat. Het is me altijd bijgebleven.

Mijn vader was toneelmeester in schouwburg Orpheus in Apeldoorn, ik ben opgegroeid in het theater. Sinds mijn zesde volg ik theaterlessen. Ik heb voor Joop van der Ende gewerkt. Uiteindelijk hebben al die ervaringen mij gebracht waar ik nu sta. Ik heb een eigen productiehuis en theaterschool. We zijn niet alleen met acteren en dansen bezig maar met een complete productie.

Ik zat op de Mheenschool in Apeldoorn. Daar was veel aandacht voor theater. Hoe de musical heette, weet ik niet meer maar ik speelde een van de hoofdrollen. Het was geweldig om dit samen als groep 8 te doen. Het mooie van zo’n eindmusical is dat kinderen zich kunnen tonen op een heel andere wijze dan je van ze gewend bent.

Het is ook een manier om bezig te zijn met emoties. Precies wat het theatervak is. Een musical is een mooie vorm om mensen samen te brengen. Door samen te dansen, te zingen en te acteren, wordt je als groep heel hecht. Daarom is het zo’n waardevolle afsluiting. Een belangrijk moment voor heel veel kinderen.’’

Volledig scherm Willem Spaaij in de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. © Eigen foto

William Spaaij (35), Zwolle



Acteur, zanger, danser

Musicals: Ramses Shaffy, Mary Poppins, De Kleine Blonde Dood, Hair en Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

,,Boos was ik, woedend. Ik wilde de rol van boef maar de meester vond dat ik de rol van receptionist moest gaan spelen. Ik zat op basisschool de Gerenhof in Zwolle en ben de discussie aangegaan. Maar mijn moeder zei: ‘Je speelt gewoon de rol van receptionist’. En zo geschiedde. Uiteindelijk bleek dit de hoofdrol, mocht ik heel veel liedjes zingen en was het hartstikke leuk.

Ik was toen al bezig met dansen en acteren. Ik had mij serieus verdiept in het script. De boevenrol was heel grappig, die wilde ik. Ik had geen gevoel bij een receptionist. Achteraf wist ik toen al heel goed wat ik wilde, ook al was ik nog maar twaalf. Het zegt iets over mij, ik had al heel jong ambitie. En ik nam zingen en acteren heel serieus. Ik heb er veel tijd en energie ingestopt. Maar het begint met plezier, dat je je vak leuk vindt. Ik ben een geluksvogel, dat ik dit werk mag doen. Zo voelt het.