Drie Overijsselse Statenleden stemmen níét op eigen partij voor Eerste Kamer: ‘Jammer dat het zo moet’

Oorlog in Oekraïne LIVE | Poetin: Droneaan­val op Moskou poging om angst te zaaien

De droneaanvallen op Moskou afgelopen nacht waren volgens president Vladimir Poetin een poging om Rusland bang te maken en te provoceren. Het was volgens hem een aanval op burgerdoelen. Rusland houdt Oekraïne verantwoordelijk voor de aanvallen, al wordt dat door Kyiv ontkend. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.